Belgische WK-crossers opnieuw in het land: vooral aandacht voor U23-wereldkampioen Joran Wyseure

De WK-triomf van U23-crosser Joran Wyseure gaat nog lang bijblijven. De meeste aandacht ging dan ook naar hem toen de veldrijders-en rijdsters opnieuw landden op de luchthaven van Zaventem. De crossers van Fayetteville zijn opnieuw thuis.

VTM Nieuws bericht over de thuiskomst van onze veldrijders en was ter plekke in Zaventem. Daar kon vastgesteld worden dat enkele fans Joran Wyseure, die zijn regenboogtrui overigens aan had, stonden op te wachten met een bijpassend spandoek.

SPANDOEK VOOR WYSEURE

Het was een spandoek in de regenboogkleuren, met een afbeelding van Wyseure op, en ook een afschrift: 'Wereldkampioen beloften 2022'. Wyseure leek er alvast helemaal in zijn nopjes mee te zijn. Hij zorgde voor het grootste succes door het WK bij de beloften te winnen, voor landgenoten Emiel Verstrynge en Thibau Nys.

Thibau Nys is ook één van diegenen die - samen met vader Sven overigens - gespot werd bij zijn terugkeer in Zaventem, net als onder meer Sanne Cant en Eli Iserbyt.