Van der Haar demonstreert in Gavere, eindzege Superprestige is voor Iserbyt

Lars Van der Haar heeft zijn laatste cross van het seizoen triomferend afgesloten. De Europese kampioen vertrok na 20 minuten en de achtervolgers zagen hem niet meer terug.

Vooraf was het nog enigszins spannend voor de eindzege in de Superprestige, al moest Aerts wel een heel sterke dag hebben en Iserbyt een mindere dag om nog een wissel van de wacht te kunnen verwezenlijken.

Aerts trok wel als eerste het veld in maar na twee rondes vormden de favorieten één kopgroep.In de 4e ronde kon Van der Haar zich niet meer bedwingen met zijn goede benen en koos hij voor het hazenpad. Iserbyt kwam weer terug maar een ronde later moest Iserbyt dan toch lossen.

In de achtervolging wachtte Iserbyt op ploegmaat Vanthourenhout en even later kwam ook Aerts opnieuw aansluiten maar met nog drie rondes te gaan was het verschil al bijna een minuut.

In de slotronde kon Iserbyt nog wegrijden van Aerts en kroonde Iserbyt zich tot eindwinnaar van de Superprestige. Aerts werd derde, Vanthourenhout vierde.