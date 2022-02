Fabio Jakobsen beloont sterk werk van Quick-Step Alpha Vinyl onmiddellijk met ritzege in de Algarve

Aangezien de eerste rit in de Algarve iets was voor de sprinters, was Fabio Jakobsen de grote kanshebber op de ritzege. Jakobsen maakte het ook helemaal waar, mede dankzij het uitstekende werk van zijn ploeg. Jakobsen en Quick-Step, het blijft een succesrecept.

De tweede poging om een vlucht op touw te zetten in de openingsrit was raak. Weinig verrassend waren het allemaal Zuid-Europeanen die in deze koers het hazenpad kozen. Etxebarria, Oliveira, Nunes en Mathias gingen er samen vandoor. Hun maximale voorsprong zou een drietal minuten bedragen.

Een perfecte situatie voor het peloton om te controleren uiteraard, en dat is exact wat Belgische teams Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en Quick-Step Alpha Vinyl deden. Op de Nave, het tweede klimmetje van de dag, moesten Nunes en Oliveira even lossen. Ze zouden later wel terug kunnen aansluiten, op dat moment had Matias zich al verzekerd van de bergtrui.

VALPARTIJ

Net toen het peloton de kopgroep al stilaan in het vizier kreeg, deed er zich een valpartij voor. Met Molano was ook één van de kanshebbers op de dagzege bij de slachtoffers. De andere sprinters geraakten er wel zonder schade door, het uitgedunde peloton had de vluchters al vlug beet. Deze eerste compacte groep had dan nog zo'n dertig kilometer voor de boeg.

Het risico op valpartijen was nog niet geweken. Achteraan het peloton gebeurde er nog eentje in volle finale. Iedereen die vooraan moest zitten, zat daar ook. In de slotkilometers zette Evenepoel zich mee in het rijtje bij Quick-Step om het tempo de hoogte in te jagen. Alles naar wens zo voor Jakobsen en die maaakte het ook af na de uitstekende lead-out. De eerste gele trui is ook voor de Nederlander, Jordi Meeus werd tweede in de rit.