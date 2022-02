Jacht van Evenepoel op tweede eindzege in Algarve is begonnen: "Ploeg van Ineos is indrukwekkend"

Het is duidelijk met welk doel Remco Evenepoel begonnen is in de Algafve: een tweede eindzege nastreven. Evenepoel schreef de Ronde van de Algarve in 2020 immers al eens op zijn naam. De grootste concurrentie ziet hij uit het Ineos-kamp komen.

Remco Evenepoel stond VTM te woord voor aanvang van de openingsetappe. "Het is altijd heel plezant om terug te komen naar een koers waar je een goede herinnering aan hebt. Zeker omdat de ritten heel gelijkaardig zijn in vergelijking met de editie van 2020." De tijdrit is wel wat langer. "Daar ben ik wel blij mee. Het is een heel lastige tijdrit. Heel vaak rechtdoor, heel vaak op en af. Ik denk dat dat een iets groter voordeel is dan twee jaar geleden." Uit welke hoek verwacht Evenepoel de meeste tegenstand? "Ineos staat met de sterkste klassementsploeg aan de start, daar moeten we zeker rekening mee houden. Dan heb je nog een individu als Gaudu. De rest heb ik niet heel goed bestudeerd, maar de ploeg van Ineos is toch wel indrukwekkend." PASSAGE AAN EIGEN STANDBEELD Donderdag gaat het richting de Alto de Foia, waar een standbeeld van Evenepoel staat. "Da's heel speciaal. Ik wist niet dat er iets gezet ging worden. De voorlaatste klim is de zwaarste. Het is een veel lastigere rit dan die van twee jaar geleden." Op de eerste dag van de Ronde van de Algarve zijn de sprinters echter aan zet. "Fabio Jakobsen heeft op die aankomst twee jaar geleden gewonnen. We kennen die heel goed. We weten dat het op twee-drie kilometer van het einde heel snel bergaf gaat richting twee ronde punten. Als ik mijn werk kan doen om de jongens af te zetten aan die ronde punten, ga ik dat zeker doen. Is het niet nodig, dan ga ik mij een beetje sparen."