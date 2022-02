WorldTour-kalender wordt op gang getrapt in Emiraten, wie doet gooi naar eindwinst?

Geen Tour Down Under of Great Ocean Road Race in Australië dit jaar, dus is de UAE-tour net als vorig jaar de grote opener van het WorldTour-seizoen. Een ideale wedstrijd voor wie wat kilometers wil malen in de zon.

Al zal er ook afgezien worden door de renners. Bij aangename temperaturen rond de 25 graden moeten de renners zeven etappes afleggen. Vijf daarvan zijn bijna biljartvlak terwijl er ook twee bergetappes gepland staan met aankomst op de Jebel Jais en de Jebel Hafeet. Vorig jaar begon Tadej Pogacar aan zijn overwinningen van 2021 in de UAE Tour. De Sloveen reed er zijn eerste wedstrijddagen, won de twee bergetappes en het algemene klassement. Later zou hij ook nog de Tirreno, de Tour, Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije winnen. Pogacar en Belgen Net als vorig jaar start Pogacar dan ook in 2022 als de grote favoriet voor eindwinst. Met Almeida, Bennett en Majka in de ploeg, is de klimploeg alvast voldoende gestoffeeerd. Verder zullen ook Adam Yates en Alex Vlasov een gooi doen naar eindwinst. In de 5 vlakke etappes kunnen de Belgen wat dichter naar hun beeldscherm schuiven want Jasper Philipsen doet een gooi naar etappezeges terwijl ook Cavendish, Viviani en Bennett meedoen.