Geen Dylan Teuns in Omloop Het Nieuwsblad

Dylan Teuns zal zaterdag niet starten in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat laat de renner zelf weten.

Dylan Teuns (Bahrain Victorious) laat het nieuws zelfs weten op sociale media. “Heel jammer om bekend te moeten maken dat ik de opener van het klassiekerseizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, moet missen omwille van gezondheidsredenen”, zat op Twitter te lezen.

Dylan Teuns was één van de renners die positief testte op het coronavirus na de Ruta del Sol. “Het is nu de prioriteit om zo snel als mogelijk terug in vorm te komen.”

Voor Teuns is de volgende koers normaal Parijs-Nice. Het valt te zien of hij dat zal halen.