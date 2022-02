QuickStep woensdag met kleine selectie op verkenning voor Omloop

QuickStep-Alpha Vinyl houdt woensdag met een beperkte groep een verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad, zo laat de wielerploeg weten.

Eerder dit jaar werd er al een verkenning gehouden, het wordt dus de puntjes op de i zetten. Wie effectief allemaal zal rijden is nog niet duidelijk. Wel werd al aangegeven dat voor QuickStep-Alpha Vinyl zeker Kasper Asgreen, Zdenek Stybar, Iljo Keisse en Josef Cerny van de partij zijn.

“Wij trekken woensdag nog eens op pad met een kleine kern. De verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad zal met een man of drie à vier plaatsvinden. Iljo Keisse zal daar bij zijn, net als Kasper Asgreen en Josef Cerny. De Belgen hebben de finale trouwens al eerder verkend. Dit voor ze naar de Ronde van de Algarve vertrokken. Wellicht starten wij de verkenning in Oudenaarde en trekken we door tot de eindmeet in Ninove. Er zal dan iets meer dan 100 kilometer op de teller staan. Trouwens, de meeste renners bij ons kennen het parcours nu wel al een beetje, maar het is toch goed alles nog eens even op te frissen”, aldus sportdirecteur Wilfried Peeters.

De selectie bij QuickStep-Alpha Vinyl is er nog niet. “Het is ook bij ons wat puzzelen. Het coronavirus speelt ons en ook de andere ploegen nog steeds heel veel parten. We zitten binnenkort samen om de zeven renners in kwestie aan te duiden.”