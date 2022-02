Aanval van en discussie met Van der Poel was bepalend in transformatie Campenaerts: "Dat heeft mijn ogen geopend"

Van der Poel blijkt een belangrijke factor geweest te zijn in de transformatie van Victor Campenaerts van tijdritspecialist naar complete wegrenner. Dat heeft Campenaerts zelf verklapt, bij het overlopen van de verschillende fases van die transformatie.

Campenaerts heeft het hierover bij Cyclingnews en keert terug naar zijn eerste indrukken van het klassieke wegwielrennen. "Ik denk nog altijd aan de aanval van Van der Poel op de Kanarieberg in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik zat daar op de eerste rij, maar had wat angst om te volgen."

Die bleek onterecht: Campenaerts had zeker meegekund als hij dat had gewild. "Iedereen die op de eerste rij zat had kunnen volgen, want het was niet zo'n enorme aanval. Wel moest je ballen hebben om van zo ver aan te gaan."

Mathieu van der Poel is natuurlijk zo'n renner die er een patent op heeft om van ver aan te vallen. "Mathieu zei me nadien: "Je was er. Als je met me was meegegaan, waren we zeker voorop gebleven." Dat heeft mijn ogen geopend", aldus Campenaerts.