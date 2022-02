Geschrokken paard doet tiental renners onderuit gaan tijdens verkenning Kuurne-Brussel-Kuurne

De juniorploeg van Acrog Balen BC ging tijdens de verkenning van Kuurne-Brussel-Kuurne onderuit.

In Sint-Denijs ging het plots verkeerd tijdens de verkenning. “De jongens hadden behoorlijk wat snelheid, toen langs de kant van de smalle weg een ruiter en paard mooi stonden te wachten...”, vertelt begeleider Patrick aan Het Nieuwsblad.

“Tot we dichter kwamen. Ineens schrok het paard en zette zich plots dwars over de weg. Gevolg, iedereen pardoes in de remmen, geschuif en gepiep en vooraleer iedereen goed en wel besefte wat er gebeurd was, lagen er tien à twaalf renners tegen de grond.”

Schaafwonden, maar ook wat defect materiaal waren het gevolg. Uiteindelijk werd alles behoorlijk vlot afgehandeld.