Michel Wuyts verwacht veel van Pogacar in Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogacar is dit jaar voor het eerst van de partij in de Ronde van Vlaanderen. Michel Wuyts verwacht veel van hem.

Tadej Pogacar is een wonderboy in het wielrennen. Hij is van alle markten thuis en komt dit jaar ook voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

Wielercommentator Michel Wuyts ziet veel mogelijkheden voor de Sloveen, zo laat hij weten in de podcast ‘Wuyts & Boonen’.

“Wat kan die jongen niet? Ik acht hem in staat om te doen wat Alaphilippe deed”, vertelt Wuyts. “Zelfs op die jonge leeftijd, al is dat in de Ronde van Vlaanderen niet gemakkelijk. Je hebt doorgaans een paar beurten nodig in de Ronde om mee te doen, zelfs voor de top vijf. Maar met zijn talent? Hij heeft alleen nood aan een gids die hem kan zeggen wanneer hij moet aangaan.”

Tom Boonen bevestigt dat alleen maar. “Schrijf hem maar op voor de Ronde”, klinkt het.