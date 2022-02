Welk Monument pakt Wout van Aert? "Hij kan alles winnen"

Alle ogen op Wout van Aert bij de start van het nieuwe wielerseizoen. Hadden we het ook anders verwacht?

De verwachtingen zijn hooggespannen bij de wielerliefhebbers. Wat kan Wout van Aert dit seizoen allemaal winnen? “Van Aert zegt zelf dat hij een halve autist is. Die kan dat perfect filteren”, zegt Johan Museeuw aan Het Nieuwsblad. “Ik was zelf ook zo. Als in de voorbereiding alles evolueert zoals gepland, begin je aan de week voor de Ronde met zó'n boost. Niets kon mij nog schelen. Alleen pech, wist ik, zou mij van de zege houden. Dat gaat bij Van Aert niet anders zijn.”

En dat moet meteen ook zeges opleveren. “Absoluut. Vorig jaar heeft hij nog te zot gedaan in de Tirreno. Die fout gaat hij niet meer maken. De kans dat hij straks een Monument wint, is supergroot. Negen op tien.”

“Het probleem is dat Van Aert alles kan winnen. Er zijn te veel wedstrijden die hem goed liggen. En ergens meedoen om ritme op te doen, zit er ook niet meer in. Waar hij start, verwacht de hele wereld dat hij meedoet voor winst. Slim dat je dan snoeit in je programma. Ik zie hem zelfs de dubbel pakken, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”