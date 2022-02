Manager van Jumbo Visma is duidelijk: "Er zijn geen kleine wedstrijden meer"

Jumbo Visma houdt de adem in en kijkt heel hard uit naar de start van het wielervoorjaar.

Wout van Aert is het uithangbord van Jumbo Visma. Dat de druk te groot zou worden voor onze landgenoot, zoals bij Dumoulin, lijkt niet te gebeuren.

“Hij is niet anders gewend. Als hij ergens aan de start staat, is dat om te winnen. Dat wil niet alleen de buitenwereld, dat wil hij vooral zélf. Plus: Wout haalt voor een koers rust uit de wetenschap dat hij er alles aan gedaan heeft”, zegt Richard Plugge aan Het Nieuwsblad.

“Maar het belangrijkste zijn passie en plezier. Tom was die op zeker ogenblik kwijt. Daarom vragen we renners nu vaker zelf het stuur in handen te nemen. Hun programma en loopbaan moet vooral hun eigen project zijn. Dan komen de drive, motivatie, passie en het plezier vanzelf. Zoals bij Wout. Ik maak me daarover geen zorgen.”

Dat enkel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix belangrijk zijn, is volgens Plugge niet juist. “Sterker, er zijn geen kleine wedstrijden meer, zeker niet in een seizoen waar de World Tour-licenties op het spel staan en iedereen wil winnen. Ik zeg maar wat: als Van Aert straks niet de Ronde maar wel Dwars door Vlaanderen wint, gaan we dan beweren dat dat een kleine wedstrijd is? Probeer die koers maar eens te winnen.”