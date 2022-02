Vader van Remco Evenepoel baalt er niet om: "Misschien is hij er nooit klaar voor"

In augustus komt Remco Evenepoel aan de start van de Vuelta, maar grote verwachtingen moeten er niet meteen zijn.

Vader Patrick Evenepoel is er niet rouwig om dat er geen te grote ambities zijn voor zijn zoon. “Eindelijk lijkt het wat rustiger te worden rond Remco. Gelukkig. Het was de voorbije twee jaar soms amper leefbaar. Dat had allemaal te maken met die torenhoge verwachtingen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“Alsof Remco vlug even elke koers zou winnen waaraan hij deelnam. Wij in de familie gaan die fout niet meer maken. Wij verwachten niets meer. Na die val, na dat herstel, na die Giro… Ons uitgangspunt is nu: laat hem doen, en we zien het wel.”

En dat telt dan meteen ook voor de Vuelta. “Top tien zou ik al heel mooi vinden. Remco is geen Pogacar. En ook geen Bernal. Waarom altijd die vergelijking? Het is niet omdat zij op hun 21ste de Tour wonnen, dat je dat van anderen kan verwachten. Als Remco pas over twee of drie jaar klaar is voor een grote ronde, is het ook maar zo. Misschien is hij wel nooit klaar voor een grote ronde.”