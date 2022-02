Wie volgt Mads Pedersen op in Kuurne? Onze sterren zijn duidelijk!

Wout van Aert zette op meesterlijke wijze de Omloop Het Nieuwsblad naar zijn hand, een dag later gaan de renners al opnieuw aan de arbeid. En dat zou wel eens interessant kunnen worden opnieuw.

De voorbije jaren waren de Denen aan het feest in Kuurne. Twee jaar geleden was Kasper Asgreen de man, vorig jaar Mads Pedersen.

Met Narvaez als vluchter en Pidcock en Trentin in de top-5 zagen we in de editie van 2021 een aantal kleppers die dit jaar mee de Omloop Het Nieuwsblad wisten te kleuren.

Sprint?

Voor de nieuwe editie zijn er vier nieuwe hellingen opgenomen in het parcours, waardoor de kans op een sprint misschien iets kleiner is geworden dit jaar.

Toch is het nog ver van de laatste helling naar de aankomst en dus ook de nodige tijd om een en ander te gaan herstellen. En dus moeten we toch kijken naar de sterke sprinters.

Onze sterren voor KBK:

**** Jakobsen

*** Ewan - Colbrelli

** Pidcock - Merlier - Kristoff

* Sénéchal - Turgis - Laporte - Stuyven