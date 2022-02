Het leven van Wout van Aert: een nieuwe koers, een nieuwe overwinning om te delen met Georges

Wat is het leven mooi als je Wout van Aert heet. Daar zorgt hij zelf ook voor natuurlijk. Met Georges kan papa Wout alvast opnieuw een overwinning delen. Het zoontje van de Belgische kampioen op de weg en in het veld is niet anders gewend.

Tijdens de voorbije veldritwinter haalde Wout van Aert reeds meermaals aan hoe fijn het was om zijn gezin dicht bij zich te kunnen hebben, zelfs als het koers was. Winnen deed hij in de cross aan de lopende band. De Omloop was dan de eerstvolgende wielerafspraak op de weg. En kijk, daar is opnieuw een overwinning.

KOERS-EN GEZINSGELUK HAND IN HAND

Opnieuw een heerlijk moment voor Wout van Aert om te delen met echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges. Daar maakte Van Aert graag even tijd voor aan de aankomst in Ninove. Koers-en gezinsgeluk: het gaat voor Van Aert hand in hand.

Voor dat koersgeluk moet Van Aert uiteraard zelf wel enorme inspanning leveren. In de Omloop was er niemand die zijn aanval aan het begin van de Bosberg kon beantwoorden. Bij zijn gegevens van de wedstrijd op Strava noemt de Omloop-winnaar zichzelf dan ook toepasselijk 'Wout Bosberg'.