'Wout Bosberg': Wout van Aert grapt op Strava, Karl Vannieuwkerke nuanceert met prestatie uit 1991

Wout van Aert pakte in de Omloop Het Nieuwsblad uit met een huzarenstukje. En hij blijft ondertussen ook gewoon bijzonder cool bij de hele zaak. En dan kan er al een grapje af ook.

"Wout moet zich nergens zorgen over maken. We hebben het even laten bezinken en nu kunnen we het zeggen: het was een kabinetstukje", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"Hij heeft er hard naartoe gewerkt en heeft veel zelfvertrouwen. Dan ben je op je gemak, ook op een persconferentie achteraf."

Eddy/Wout Bosberg

Op Strava ging hij ook aan de slag met "Wout Bosberg", maar Karl Vannieuwkerke moet dat toch enigszins nuanceren.

"Wout van Aert deed exact een minuut over de Bosberg en in 1991 Edwig Van Hooydonck 59 seconden. Het onderstreept dat het ook toen heel straf was, al weet je niet hoe de wind toen zat."