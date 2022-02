Lotto blikt tevreden terug op Vlaams openingsweekend: "Positieve evolutie, we moeten steeds ambitieus blijven"

Het was misschien meer dan ooit uitkijken naar wat Lotto Soudal in het Vlaamse openingsweekend zou klaarspelen, nadat een bemoedigende start van het seizoen voor een nieuwe schwung had gezorgd. Winnen deed Lotto de voorbije dagen niet, goed koersen wél.

Victor Campenaerts had de toon gezet met een ondanks een valpartij en lekke banden indrukwekkende vijfde plaats in de Omloop. Met niet te vergeten onderweg ook de aanval van Florian Vermeersch. In Kuurne-Brussel-Kuurne was het bij Lotto Soudal alles in functie van Caleb Ewan. Niet alles liep perfect, maar Ewan was wel tweede aan de meet.

Zoals altijd is het na die twee wedstrijden de balans opmaken. "In het algemeen kunnen we terugblikken op een goed openingsweekend", meent sportdirecteur Nikolas Maes. "Misschien hadden we vooraf niet getekend voor een vijfde en tweede plek. Maar vorig jaar hadden we dat wel gedaan, wat voor mij de positieve evolutie in de ploeg aantoont."

Maes hamert erop om te blijven streven naar het allerhoogste. "We moeten steeds ambitieus blijven en we zijn op de goede weg. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten, maar de jongens hebben zeer goed werk geleverd en de ploeg heeft zich getoond. Dinsdag is er al de GP Samyn, waar we opnieuw ambitieus aan de start staan en mikken op een topresultaat."