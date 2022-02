Marc Sergeant vertelt waarmee Wout van Aert zo'n indruk maakte in de Omloop

Wout van Aert zette afgelopen zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad helemaal naar zijn hand.

Marc Sergeant zag de grote klasse van Wout van Aert meteen bovendrijven in de Omloop Het Nieuwsblad. “Wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt: de plek waar hij zijn beslissende aanval inzet. Vraag het aan het hele peloton: als er één plaats is op het parcours waar je liever geen renner ziet demarreren, is het daar”, zegt Sergeant aan Het Nieuwsblad.

“Niet óp de kasseien van de Bosberg, waar iedereen het verwacht en waar Van Hooydonck het in mijn rennerstijd twee keer deed in de Ronde van Vlaanderen, maar wel er vlak voor. Nog op de beton. Dat is even ongewoon als buitengewoon. De concurrentie weet ook wat er na die oplopende betonstrook nog volgt. Als je je daar al niet in het wiel kan vastbijten… Dat is een mentale klap.”

Volgens Sergeant was dat ook het plan van Van Aert. “Ik heb het er weinigen ooit zien doen. Er spreekt zoveel zelfkennis en zelfvertrouwen uit. Die plek is geen toeval. Lang vooraf heeft Van Aert heel precies geweten waar hij zijn aanval zou plaatsen.”