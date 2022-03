21-jarig talent van Ineos houdt vast aan oorspronkelijke discipline bij doelstelling: "Eerlijk gezegd hou ik er niet van"

Vorig jaar werd hij als stagiair verwelkomd bij Ineos en dit jaar als volwaardig renner. De discipline waar we Luke Plapp het meest van kennen, is het baanwielrennen. Bij Ineos rekenen ze op hem ook voor prestaties op de weg, maar de piste blijft een belangrijk deel van zijn carrière.

"Mijn grootste doel in mijn hele carrière is om een olympische medaille te winnen op de piste", benadrukt Plapp bij CyclingWeekly. "Dat gaat voor op het behalen van een medaille op de weg. Het kan gebeuren in de ploegenachtervolging of in de madison, maar ik wil het delen met anderen. Dat zou een droom zijn die uitkomt."

De jonge Australiër hoopt in de toekomst dus aan verschillende Olympische Spelen te kunnen meedoen. "Ik mik op Parijs, Los Angeles en misschien zelfs Brisbane 2032. Ik wil dat de piste deel is van mijn verhaal." Al verrast Plapp met hoe hij zich echt voelt bij het baanwielrennen. "Ik haatte de piste in het begin en eerlijk gezegd hou ik er nog altijd niet van. Maar in Australië is het de enige weg."

OPKIJKEN NAAR GANNA

Op de weg zou hij vooral in het tijdrijden moeten schitteren, maar hij wil zich niet enkel daar op toeleggen. "Ik wil alles eens proberen." Plapp rijdt nu dus al in de ploeg met ene Filippo Ganna, toch wel een renner waar hij naar opkijkt. "Ik wil niet dat hij denkt dat ik een slechte renner ben. Het respect voor hem in het peloton is enorm, maar in realiteit is hij een grote, vriendelijke reus."