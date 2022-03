Declercq ziet het goedkomen met Quick-Step: "Tegen E3 en Gent-Wevelgem onze voet naast Jumbo-Visma zetten"

Tim Declercq verkondigde reeds dat hij het volledige Vlaamse voorjaar zal missen. Of Quick-Step dan wel even sterk als andere jaren voor de dag kan komen, is de vraag. Want hoewel het met Jakobsen won in Kuurne, was het in de Omloop toch maar bleekjes.

In hetzelfde gesprek met Het Laatste Nieuws waarin Declercq aankondigde het voorjaar te missen, ging hij ook dieper in op de prestatie van zijn ploeg vorige zaterdag. "Iedereen in de groep besefte wel dat het niet goed genoeg was. In het verleden is het al wel eens vaker gebleken: als we in het defensief worden gedrongen, kunnen we onze beproefde tactiek niet toepassen."

Declercq kaart ook wel aan dat er verzachtende omstandigheden waren. "Van Lerberghe was ziek, Černý heeft een grote motor maar mist ervaring in dat soort werk. En Asgreen zoekt na zijn Covid-besmetting nog wat naar zijn beste benen." Lampaert zei onomwonden dat Quick-Step Declercq miste. "Dat streelt mijn ego. Anderzijds had het ook geen wereld van verschil gemaakt met mij erbij."

Declercq is iemand die goed weet wat zijn kwaliteiten niet zijn en wat ze wel zijn. "Soms houd ik de jongens in de race. Of trek ik een scheve situatie recht. Maar mijn vervangers zijn ook niet van de minsten. Het komt wel goed met de ploeg dit voorjaar, daar heb ik alle vertrouwen in."

Voorbije zaterdag bleek wel dat Quick-Step de handen vol zal hebben met Jumbo-Visma. "Ze hebben zwaar geïnvesteerd in de versterking van hun klassieke kern. Met onmiddellijk resultaat. Maar tegen de E3 en Gent-Wevelgem moeten we er opnieuw onze voet naast kunnen zetten."