Lotte Kopecky staat stil bij de vooruitgang van het vrouwenwielrennen: "Het moet niet veel sneller gaan"

Het vrouwenwielrennen maakt een enorme vooruitgang door. Lotte Kopecky heeft dat in de loop der jaren van op de eerste rij mee kunnen beleven. Het mes snijdt wel langs twee kanten, waarschuwt de Belgische kampioene. Want iedereen moet mee in die vooruitgang.

Positief is zeker wel dat het dameswielrennen op een toenemende belangstelling kan rekenen. "Hoe meer interesse, hoe beter. De ploegen zijn sterker geworden, er is een surplus aan professionalisering. Er is ook meer aandacht in de live-uitzendingen op televisie voor het vrouwenwielrennen. Dat zijn heel belangrijke zaken", stipt Kopecky de voordelen aan.

Die evolutie in de vrouwenkoers verloopt wel aan een hels tempo. "Op zich vind ik het wel op het randje. Het moet niet veel sneller gaan. Er moeten ook nog voldoende rensters zijn bij de verschillende ploegen die het niveau aankunnen."

MEER DOORSTROMING NODIG

Daarvoor is doorstroming nodig vanuit de jeugd en dat is ook in België een pijnpunt. Hoe komt dat eigenlijk? "Dat is een vraag die ik haast elk interview krijg. Tot op heden kan ik die nog niet beantwoorden. We zijn een wielergek land. Er is geen reden waarom we niet meer jonge meisjes aan het koersen zouden moeten krijgen."