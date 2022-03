Ook geen Russen of Wit-Russen naar het WK wielrennen? Beslissing van AusCycling wijst alvast in die richting

Je land in een WK op kop zien rijden: het heeft toch iets. De kans dat we Russen of Wit-Russen in een dergelijke rol zien op het WK wielrennen in 2022, is aanzienlijk kleiner geworden. AusCycling wil renners uit deze naties immers weren op het WK.

Dit alles heeft uiteraard te maken met de inval van Rusland in Oekraïne. De UCI besliste hierdoor eerder al om Russische en Wit-Russische ploegen hun licenties af te nemen en ook geen evenementen in deze landen meer te organiseren. Ook AusCycling heeft vanwege de oorlog een beslissing genomen. AusCycling laat verstaan dat het bij sportorganisaties heeft aangedrongen om geen ploegen, atleten of officials uit Rusland of Wit-Rusland uit te nodigen voor het WK wielrennen en ook om officials terug te trekken uit evenementen waar wel Russen of Wit-Russen aan deelnemen. WK IN SEPTEMBER Voorlopig zijn dus geen Russische of Wit-Russische renners welkom op het WK in Wollongong, dat in september doorgaat. Dat is dus pas binnen meer dan een half jaar en in die periode kan er nog heel wat veranderen. In het allerbeste geval is het conflict tegen die tijd van de baan. Het gaat dus om een voorlopig besluit van AusCycling.