Opvallend hoe ook Oleg Tinkov zich uitspreekt over oorlogssituatie: "Ondenkbaar en onaanvaardbaar"

Oleg Tinkov, de naam doet nog wel een belletje rinkelen. De oorlogssituatie in Oekraïne houdt ook hem bezig. Tinkov is natuurlijk een man met de Russische nationaliteit en ook met een opmerkelijk verleden in de wielerwereld.

De momenteel 54-jarige Tinkov was eerste coponsor van de wielerploeg die bekend was als Saxo Bank en werd in 2013 hoofdsponsor en eigenaar. Dat duurde tot en met 2016. Onder meer wielersterren als Peter Sagan en Alberto Contador reden voor de Tinkoff-ploeg.

Een Instagrampost van Tinkov, in het Russisch, maakt duidelijk hoe hij tegen de oorlog in Oekraïne aankijkt. Tinkov veroordeelt de inval in Oekraïne in niet mis te verstane woorden. Dat is opvallend omdat Tinkov één van de oligarchen is die enorm rijk werd onder het bewind van Putin.

"Onschuldige mensen sterven elke dag in Oekraïne. Dit is ondenkbaar en onaanvaardbaar", laat Tinkov geen twijfel bestaan over zijn mening over het conflict. "De overheid zou geld moeten spenderen aan behandelingen voor mensen, aan research te doen voor het verslaan van kanker en niet aan oorlog. We zijn tegen deze oorlog!"