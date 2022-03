Jakobsen benieuwd naar wat extra nodig is om kans te gaan in Monument: "Ik moet het eerst een keer ervaren"

Fabio Jakobsen heeft laten doorschijnen dat hij in een bepaald Monument graag eens zijn kans zou gaan. Als snelle man kom je dan uiteraard uit bij Milaan-Sanremo. Jakobsen verscheen nog nooit aan de start van Milaan-Sanremo.

De klassieker is een mogelijke grote vis voor sprinters, al is het ook niet altijd een sprinter die daar wint. Moet Jakobsen nog een tikkeltje sterker worden voor Milaan-Sanremo? "Ik weet niet wat er nodig is en of er iets extra nodig is om Milaan-Sanremo te rijden. Ik moet het eerst een keertje ervaren."

In deze ploeg moet je keuzes maken

Dat gaat er dit jaar in principe nog niet van komen: Milaan-Sanremo behoort niet tot zijn programma. "In deze ploeg moet je keuzes maken", is Fabio Jakobsen realistisch. "Misschien kan ik er volgend jaar een eerste keer van proeven."

In 2022 komt zijn debuut er normaal dus nog niet, al is het nog ruim twee weken eer het eerste Monument van het jaar aanbreekt. "Als de ploeg belt omdat het door mijn vorm toch gepast is om aan de start te komen of er iets gebeurt met iemand anders, zeg ik zeker 'ja'. Ik wil leren wat het is om die wedstrijd te rijden."