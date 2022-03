Daar is Roger de Vlaeminck opnieuw met straffe uitspraken: "Waarom past Van Aert voor Strade?"

Roger De Vlaeminck is nooit te verlegen om zijn mening te verkondigen, dat staat buiten kijf. En met de Strade in zicht, is er niemand beter geplaatst dan De Vlaeminck om dat te doen.

José De Cauwer zei het al in de Whatsapp-groep met Karl Vannieuwkerke: "De Vlaeminck, dat was niet normaal geweest op dit parcours", klinkt het. Iets dat De Vlaeminck zelf ook beaamt. "Ik zou de Strade zelf graag gereden hebben. Ik denk dat ik elk jaar ahd kunnen winnen", klinkt het in Het Nieuwsblad. Wie zeker niet aan de start zal staan is de winnaar van twee jaar geleden, Wout van Aert. En dat snapt De Vlaeminck niet. "Waarom niet? Om fris te zijn? Daarvoor moet je geen koersen overslaan maar wel na de klassiekers eens tien dagen rust pakken, elke dag wat losrijden en uw goesting eten", vindt Roger De Vlaeminck.

