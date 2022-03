Ellen van Dijk eindwinnares van de Bloeizone Fryslân Tour, Italiaanse van Liv Racing juicht in slotetappe

Ellen van Dijk is de eindwinnares geworden van de Bloeizone Fryslân Tour. Het was de Italiaanse Barbieri die in de slotetappe als eerste over de streep kwam, maar in het klassement gaf Van Dijk haar riante uitgangspositie niet meer uit handen.

In de loop van de slotetappe van en naar Drachten kwamen meerdere ontsnappingspogingen tot stand. Sofie van Rooijen en Myrthe Willemsen gingen er met hun tweetjes vandoor. Een lange vlucht zat er voor hen echter niet in. Emily Meakin had wel zin in een solo. Meer dan vijftig seconden reed zij ook niet bij mekaar, zo was het ook voor haar onbegonnen werk om lang voor het peloton uit te rijden.

Mogelijk werkte haar aanval wel inspirerend, want met de finale in zicht probeerde ook Mischa Bredewold het in haar eentje. Bredewold kreeg een maximale voorsprong van 1 minuut en 20 seconden. Het peloton zette wel de jacht in en op vier kilometer van de aankomst was de hergroepering een feit.

TOP 5 VOOR DE CLERCQ

Het was dan duidelijk dat het een groepssprint ging worden, Ellen van Dijk wist zich toen al zegezeker op vlak van het klassement. Het was dan uitkijken wie als laatste een prijs kon rijden in deze driedaagse door Nederland. Rachele Barbieri van Liv Racing won de sprint, voor haar landgenote Martina Fidanza en de Française Elodie Le Bail. Katrijn De Clercq van de Lotto Soudal Ladies finishte op een verdienstelijke vijfde stek.