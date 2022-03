Van Aert keek ook met grote ogen naar Strade: "Nu is Pogacar topfavoriet voor De Ronde ook zeker?"

Geen Wout van Aert in de Strade Bianche gisteren. De Belgische kampioen koos om Parijs-Nice te rijden die vandaag van start is gegaan, daardoor was er geen plaats voor de Strade in zijn agenda.

Of Wout van Aert Tadej Pogacar zou hebben kunnen volgen op de witte straten in Toscane is een vraag waarop we altijd zullen raden naar het antwoord. Maar het staat alleszins buiten kijf dat de Sloveen zaterdag een kunststukje heeft opgevoerd.

Voor de start van Parijs-Nice konden ook de journalisten niet om de vraag heen wat dat met Wout van Aert deed, de demonstratie van de Sloveen. "Nu is hij de nieuwe topfavoriet voor de Ronde zeker?", lacht Van Aert de vraag weg.

"Het is heel straf wat hij deed, zeker door de gesloten wedstrijd. Door de wind was het wat rustiger dan anders maar bij de eerste de beste aanval reed hij de rest eraf en ze zagen hem niet meer terug. Het was indrukwekkend, geen andere woorden voor. Ik was sowieso al mijn op hoede voor hem want hij kan die eendagskoersen ook heel goed", besluit Van Aert.