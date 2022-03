Vier klimmetjes en twee tussensprints in openingsrit: dit krijgen Van Aert & co voor de wielen op eerste dag Parijs-Nice

Het is een veelbesproken keuze van Van Aert om de Strade te skippen en Parijs-Nice te rijden; De eerste etappe in Parijs-Nice staat op deze zondag op het programma. Voor Wout van Aert meteen zijn eerste koersdag sinds zijn overwinning in de Omloop.

Wat krijgen hij en zijn collega's in het peloton dan juist voor de wielen? Een vrij korte openingsetappe, om er wat in te komen, van en naar Mantes-la-Ville, een gemeente aan de Seine. Slechts 159,8 kilometer moeten afgelegd worden. Dat zijn wel niet allemaal vlakke kilometers. Er staan vier klimmetjes op het programma, allemaal van derde categorie. Na 33 kilometer klauteren de renners de Côte de Vétheuil op, een klim van 1,8 kilometer aan 5,2%. De Côte de la route des Crêtes is 1,5 kilometer klimmen aan 5,7%. TWEE KEER OVER ZELFDE KLIM IN FINALE In de laatste veertig kilometer moeten de renners dan nog tweemaal de Côte des Breuil-Bois-Robert over. (1,2 kilometer aan 6%). Wanneer ze de laatste keer bovenkomen, is het nog vijf kilometer tot op de streep. Afwachten dus of het lastig genoeg is om met een late aanval het verschil te kunnen maken. Ook liggen er twee tussensprints in de laatste vijftig kilometer. Over de weersomstandigheden zullen ze niet kunnen klagen: volgens de voorspellingen gaat het zonnig worden. De start wordt gegeven om 13u10. De aankomst wordt verwacht om 16u43.