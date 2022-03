Dwars door Vlaanderen nodigt Belgische en Franse ProTeams uit en ook Uno-X

Het is bekend welke teams allemaal uitgenodigd worden om deel te nemen aan Dwars door Vlaanderen, ook dit jaar één van de belangrijke Vlaamse eendagskoersen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. De wildcards gaan onder andere naar Belgische en Franse ProTeams.

Aangezien Dwars door Vlaanderen een WorldTour-koers is, krijgen Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies een automatische wildcard. Nog een andere Franse ploeg die uitgenodigd worden is B&B Hotels-KTM. Ook de geelrode brigade van Uno-X zal aan de start verschijnen in Roeselare.

Daarnaast zijn er nog twee Belgische ploegen die een wildcard ontvangen. Dat zijn Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal Pauwels Sauzen WB. Met ook nog de WorldTour-ploegen erbij komt Dwars door Vlaanderen in 2022 aan 25 deelnemende teams.

These are the men's teams that will be at the start in @Stad_Roeselare this year! 💪 #DDV22 #DDVmen pic.twitter.com/cWzjXDdNj3 — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 7, 2022

Ook alle ploegen die mee zullen doen aan Dwars door Vlaanderen voor vrouwen zijn bekend. Dat zijn er 24 in totaal. Vorig jaar werd Dwars door Vlaanderen bij de mannen gewonnen door Dylan van Baarle en bij de vrouwen door Annemiek van Vleuten.