Wout van Aert erkent meerdere in Jakobsen: "Is in principe niet normaal anders"

Al twee keer eindigde hij in de top 3 in de eerste twee etappes van Parijs-Nice, maar winnen zat er nog niet in voor de Belgische kampioen. In de massasprint maandag werd hij geklopt door Fabio Jakobsen.

De etappe verliep voor Wout van Aert in drie fase: een valpartij, waaiers en de massasprint. Deel 1: val Voor het waaiergeweld en de massasprint, kwam Van Aert ten val. Voor de verzamelde pers aan de finish stelt hij al snel iedereen gerust dat de schade wel meevalt. "Plots remde iedereen voor mij heel bruusk. Ik kon niet meer op tijd de remmen dichtnijpen en lag erbij. Een domme valpartij, maar gelukkig zonder al te veel schade", vertelt Van Aert. Deel 2: waaiers Bij Jumbo-VIsma en Quick.Step-Alpha.Vinyl zagen ze hun kans schoon om waaiers te trekken vanaf het moment dat de wind goed stond, wat een slachtveld opleverde achter hen. "Maar ik had verwacht dat de gaten nog groter zouden zijn. Op het einde kwam er toch nog wel wat volk terug, maar uiteindelijk doen we geen slechte zaak met Roglic voor het algemene klassement." Deel 3: sprint The Wolfpack leidde het peloton door de laatste kilometers om Fabio Jakobsen naar de zege te piloteren, maar Laporte kwam de blauwe trein verrassen. "Christophe doet een heel goede lead-out maar Jakobsen was gewoon sneller. Ik zat op de limiet toen ik nog uit zijn wiel moest komen", is hij eerlijk. Dat Van Aert tweede wordt, is voor de Belgische kampioen geen teleurstelling: "Jakobsen is de sterkste sprinter van het moment. Het is altijd leuk om zo'n mannen te kloppen maar eigenlijk is dat in principe niet normaal want massasprints zijn hun core business", besluit hij.