Wout van Aert verwacht waaiers op tweede dag van Parijs-Nice: "Het is de bedoeling om zelf te sprinten"

Een dag na het huzarenstukje met de ploeg wil Wout van Aert zelf sprinten in Parijs-Nice. Als de waaiers het toelaten, tenminste. Van Aert verwacht wel dat die er gaan komen. Het allerbelangrijkste voor Jumbo-Visma is dat Primož Roglič geen tijd verliest.

"We hebben genoten van die overwinning van gisteren", vertelde Van Aert voor de start van de tweede rit aan VTM en Sporza. "Dat was een unieke prestatie. Vandaag is een nieuwe dag. Ik denk dat iedereen weet dat de wind op bepaalde plaatsen gevaarlijker gaat zijn. Het wordt ook tricky, denk ik."

Wellicht zullen er dus wel waaiers tot stand komen. "De omstandigheden zijn er voor gemaakt om waaiers te rijden. Veel kans daartoe. Ik denk dat er zeker naar ons gekeken gaat worden. We zullen proberen op een slimme manier de koers in handen te nemen."

BELANGRIJKE DAG VOOR KLASSEMENT

Als Van Aert in de finale mee voorin zit, gaat hij niet zoals in de eerste rit een ploegmaat laten winnen. "Het is wel de bedoeling om zelf te sprinten. Met de boni's kan ik misschien de leiderstrui overnemen, maar zo ver zijn we nog niet. Het is in de eerste plaats een belangrijke dag voor het klassement. We proberen eerst Primož door de waaiers te loodsen."

Dat omschrijft Van Aert als het hoofddoel van de etappe. "Er worden vaak grotere verschillen gemaakt in zo'n ritten dan op beklimmingen, dus da's echt belangrijk."