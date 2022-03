Gianni Vermeersch dan toch gestart in Tirreno-Adriatico: "Vreesde ander probleem"

Even leek het er naar uit te zien dat Gianni Vermeersch maandag niet zou starten in de Tirreno-Adriatico.

Vermeersch maakte een ferme val in de Strade Bianche. Hij liep een diepe wonde aan de elleboog op en zat met een rug vol steentjes.

Hij werd in de openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico uiteindelijk 152ste, op 2 minuten en 18 seconden van ritwinnaar Ganna.

“Na een verrassend goede nachtrust heb ik besloten om toch maar van start te gaan”, zei Vermeersch aan Het Nieuwsblad. “We begonnen gelukkig met een tijdrit en de eerste twee etappes zijn ook tamelijk vlak. Dan zou het ergste leed geleden moeten zijn.”

Al dacht Vermeersch dat de schade anders was. “Zaterdag vreesde ik dat mijn ribben het probleem zouden zijn vanwege de impact en de bijhorende kneuzing. Maar die schade bleek mee te vallen. Ik viel midden in de gravel. De steentjes zaten in mijn rug, echt waar. En de diepe vleeswonde aan de elleboog kon niet genaaid worden. Gelukkig is het niet in de plooi. Het fietsen zelf valt dus wel mee.”