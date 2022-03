Wat nu Van Aert in het geel staat in Parijs-Nice? "Wout kan alles, voor hem beter niet elke dag in het rood te gaan"

Wout van Aert blijft imponeren. "Hij kan alles", klinkt het bij zijn eigen team. En het geel in Parijs-Nice is momenteel zijn kleur. Toch is het de bedoeling om zich niet op te blazen, voor de eindzege schuiven ze bij Jumbo-Visma Primož Roglič naar voren. Toch?

Ploegleider Frans Maassen komt bij Sporza terug op de tijdrit in Parijs-Nice. "Het was verheugend om te zien dat Rohan Dennis na enkele dagen al hard gewerkt te hebben Küng en Bissegger kon verslaan. Op het einde kwamen dan nog onze kanonnen. Wout is wel snel vertrokken, maar verloor iets bij de eerst metingen. Eens voorbij de helft van de tijdrit, zagen we wel dat hij Rohan ging kloppen."

Sowieso was Jumbo-Visma aan het feest. "Toon hoorde ik dat Primož ook snel onderweg was. Ik wist wel dat Wout graag een rit wilde winnen. Wout is niet meer blij met een tweede en derde plek. In de eerste momenten na de vorige rit was hij wat lastig, maar bij het diner had hij alweer een filmpje van zichzelf gemaakt waarop hij aan het zingen was. Hij had goed geslapen en ik zag dat hij echt gemotiveerd was om de tijdrit te winnen."

PLEZIER OVERHOUDEN AAN GESTE IN RIT 1

"De eerste dag had hij natuurlijk ook kunnen winnen, maar hij heeft de zege weggegeven. Ik denk dat hij daar nog heel veel plezier aan gaat hebben", verwijst Maassen naar de klassiekers en het feit dat Laporte daar voor Van Vaert gaat werken.

"Hij is zo'n goede renner, hij kan alles", volgt nog een lofzang voor Van Aert. "Als je zo goed kan sprinten en je wint dan de tijdrit in Parijs-Nice. Hij kan ook nog klimmen als de beste. Zo'n coureur... Jah, enorm sterk, hé." En nu? Het zo rustig mogelijk houden in deze Parijs-Nice? "Als je in de gele trui staat, is het toch een ander gevoel. Ik denk dat het voor hem beter is om niet in elke dag in het rood te gaan en dat hij zelf weet wat hij moet doen."