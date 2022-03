Nog vijf obstakels om te overleven voor Primož Roglič en Jumbo-Visma op weg naar mogelijke eindzege

Is de buit binnen voor Primož Roglič en Jumbo-Visma? Nog niet helemaal. Vijf obstakels kunnen een eindzege nog in de weg staan. Vijf klimmetjes die op de laatste dag van Parijs-Nice nog op het programma staan. Al zou Roglič niet meer in de problemen mogen komen.

Nog 115,6 kilometer van en naar Nice dienen de renners in Parijs-Nice af te leggen op de slotdag. Twintig kilometer na de start komt er al een eerste klimmetje aan: de Côte de Levens, een klim van tweede categorie waarop het 6,2 kilometer klimmen is aan 5,6%. Ook de twee klimmetjes nadien worden in dezelfde categorie onderverdeeld.

Op de Côte de Chateauneuf zal er 5,3 kilometer geklommen moeten worden aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,3%. Op de Côte de Berres-les-Alpes is het 6,3 kilometer klimmen. Het gemiddeld stijgijngspercentage is daar 6%.

TOP VAN SLOTKLIM OP 15 KM VAN FINISH

De in principe zwaarste beklimmingen van de dag zijn de Côte de Peille (6,6 kilometer aan 6,8%) en de bekende Col d'Èze (6 kilometer aan 7,6%). Beiden zijn beklimmingen van eerste categorie. Ook in de afdalingen overeind blijven is uiteraard nog een belangrijke opdracht voor Roglič en zijn uitdagers. De top van de laatste beklimming ligt op vijftien kilometer van de aankomst, waarna het merendeel van het werk nog dalen is.