Remco Evenepoel reageert op sociale media: "Het was niet goed genoeg, proficiat aan Pogačar"

Praten met de pers deed Remco Evenepoel niet na de aankomst in Carpegna, maar wel reageerde de jonge renner op sociale media. Met een foto uit de etappe erbij waarop hij het hoofd buigt. "Het was niet goed genoeg", geeft Evenepoel eerlijk toe.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl zetten ze in het klassement van de Tirreno alles op Remco Evenepoel. Meer dan een mogelijke ereplaats zal er uiteindelijk niet inzitten. "Bedankt aan de ploeg, zowel aan renners als aan stafleden, voor het harde werk."

Not good enough today.



Thank you team (riders & staff) for all the hard work and congrats @TamauPogi!



💙🐺 pic.twitter.com/1Yg1a5LRrn