Evenepoel blijft strijdvaardig na teleurstellende Tirreno-Adriatico: "Ik ga er van leren en kom sterker terug"

Een teleurstelling was Tirreno-Adriatico zeker voor Remco Evenepoel. Zijn strijdvaardigheid is hij daarbij nog niet verloren. Tegelijkertijd hoeft niet onder stoelen of banken gestoken te worden dat zijn elfde plaats in het eindklassement niet strookt met zijn ambitie.

Remco Evenepoel kwam na afloop van de Tirreno nog een keer terug op de bergrit waarin hij minuten verloor. "Zaterdag ging het niet zoals gehoopt, maar ik gaf niet op en probeerde de schade te beperken. Het was een teleurstelling, maar ik heb er veel van geleerd. Om voor de zege of het podium te koersen had ik meer kracht nodig op de klim." ZWARE WEEK Het is zoeken naar een verklaring hiervoor. "Het was een zware week, misschien dat de vermoeidheid op de benen sloeg en ik daardoor iets miste. Ik ben wel verbeterd in het peloton, in de afdaling en dergelijke ging allemaal vrij goed. Zaterdag had ik gewoon niet de benen om de waarden te rijden die ik normaal rijd." Evenepoel hoopt om deze Tirreno te gebruiken om in de toekomst progressie te boeken. "Het was een goede ervaring. Ik kwam hier om het niveau te proeven en de koers te ontdekken. Op dit niveau kan je gewoon geen slechte dag hebben, dan zit je niet bij de beste renners. Ik ga er van leren en kom sterker terug."