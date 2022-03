Lefevere toont geduld en is tegelijkertijd duidelijk: "Niet Remco, maar Tadej Pogačar is 'de nieuwe Merckx'"

Het verschil tussen Tadej Pogačar en Remco Evenepoel werd voorbije week ook door Patrick Lefevere opgemerkt. Dat Evenepoel buiten de top tien finishte in de Tirreno, doet de vraag rijzen of Quick-Step niet eerder met hem op het eendagswerk moet mikken dan op het rondewerk.

Patrick Lefevere trekt zich in Het Laatste Nieuws op aan de prima ingesteldheid bij Remco Evenepoel. "Hij blijft zichzelf en alles wat hij doet in vraag stellen, gaat heel goed om met de situatie en neemt zich één ding voor: om keihard te blijven verderwerken. Dat is positief."

© photonews

"Het feit dat Remco bergop lost, wordt door velen zo'n beetje als een achtste wereldwonder aanzien. Maar hey, hij zal nog lossen in zijn leven, hoor", wil Lefevere er geen drama van maken. "Feit is: al wie van hem 'de nieuwe Merckx' maakte, heeft zich schromelijk vergist in persoon. Niet hij, maar Tadej Pogačar is 'de nieuwe Merckx'. Dat is nu wel duidelijk, denk ik. Laat Remco Evenepoel ondertussen maar Remco Evenepoel zijn."

PERCEPTIE

En terug naar de tekentafel gaan? Lefevere is op zijn hoede voor de perceptie. "Of er een sterke klassieke eendagscoureur in hem schuilt, eerder dan een ronderenner? Dat zal heel binnenkort moeten blijken. Maar wat als hij er ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wordt afgereden? Wat gaan ze er dan van maken? Een kermiscoureur...?"

De teammanager van Quick-Step Alpha Vinyl blijft geduldig om te ontdekken wat voor type renner Evenepoel juist kan worden. "Ach, door die razendsnelle doorbraken van sommige andere jonge talenten, vergeten we soms dat hij nog altijd maar 22 is. Het zijn heus niet allemaal Bernals of Pogačars. Laat ons maar rustig verder uitzoeken en ontdekken waar we met Remco kunnen geraken. Wij hebben geduld."