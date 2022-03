Patrick Lefevere ongerust: "We zitten momenteel een beetje in de hoek waar de klappen vallen"

Het ziet er niet goed uit voor QuickStep-Alpha Vinyl in aanloop naar Milaan-Sanremo van komend weekend.

De ploeg van Patrick Lefevere zit met heel veel zieken. “Vier renners in Parijs-Nice, een paar ook in Tirreno-Adriatico. Daarvan hopen we er enkele te kunnen recupereren tegen de Primavera”, zegt Lefevere aan HLN.

“Maar voor sommigen zal het niet lukken. Yves Lampaert, bijvoorbeeld, geraakt niet tijdig fit. Jakobsen is ziek en zaterdag werd ook Sénéchal getroffen.”

Al zijn er ook nog enkele lichtpuntjes en is het hopen dat zij de eer kunnen redden. “Alaphilippe en Asgreen gelukkig niet, maar het is echt bidden dat ze gezond blijven tegen zaterdag.”