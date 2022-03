Alaphilippe blijft positief en tegelijkertijd realistisch met oog op Sanremo: "Pogačar is heel sterk, dat hebben we gezien"

Julian Alaphilippe won Milaan-Sanremo al in 2019. Kan hij in die wedstrijd Tadej Pogačar dit jaar ook het vuur aan de schenen leggen? Tot dusver gaf Alaphilippe nog geen blijk van een topvorm.

Dat brengt Alaphilippe, die in tegenstelling tot vorig jaar geen etappe won in de Tirreno, niet aan het twijfelen. "Ik heb hard gewerkt in de Tirreno-Adriatico. Mijn doelen liggen later op dit seizoen, ik ben op de goede weg", vertelt een nog altijd optimistische wereldkampioen aan Belga.

Ik hoop dat ik zaterdag een rol kan spelen in La Primavera

Als Alaphilippe zaterdag met frisse benen de finale van Milaan-Sanremo kan aanvatten, zullen ze er bij Quick-Step op hopen dat hij toch voor een topresultaat kan zorgen. "Zaak is nu om deze week goed te recupereren en ik hoop dat ik zaterdag een rol kan spelen in La Primavera."

Tegelijkertijd weet Alaphilippe maar al te goed uit welke hoek de concurrentie komt. "Het wordt hoe dan ook een interessante koers, Tadej Pogačar is echt heel sterk, dat hebben we allemaal gezien."