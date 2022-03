Campenaerts keert terug in competitie in Nokere Koerse, ook Quick-Step klaar om te koersen op Vlaamse bodem

Zowel Lotto en Quick-Step zijn klaar voor Nokere Koerse, de volgende Vlaamse koers. Campenaerts maakt ook opnieuw zijn opwachting. Het wordt zijn eerste koers sinds de Strade Bianche.

Campenaerts leverde meteen sterke prestaties in de Omloop en Le Samyn. Ook begon hij wel te kampen met fysieke kwaaltjes en daar kwam dan die massale valpartij in Strade Bianche bovenop, waarbij Campenaerts ook betrokken was. Campenaerts moest opgeven in de Italiaanse eendagskoers, maar hervat dus woensdag het koersen.

Zijn naam staat op de deelnemerslijst voor Nokere Koerse. Zeven andere renners van Lotto Soudal zullen hem daar vergezellen: Cedric Beullens, Thomas De Gendt, Arnaud De Lie, Sébastien Grignard, Michael Schwarzmann en Florian Vermeersch.

GEEN UITGESPROKEN KOPMAN BIJ QUICK-STEP

Ook bij Quick-Step Alpha Vinyl zijn ze klaar om opnieuw te koersen over de Vlaamse wegen. Het gaat dat woensdag wel doen zonder uitgesproken kopman. Quick-Step komt aan de start met Iljo Keisse, Mauro Schmid, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Ethan Vernon.