Konkelfoezen in Knokke, nachtelijk telefoontje van Marc Coucke en aanwinst Boonen: reconstructie van 20 jaar Quick-Step

Quick Step is jarig en mag 20 kaarsjes uitblazen dit jaar. Een terugblik met een reconstructie van de begindagen.

"Om drie uur ’s nachts rinkelde mijn telefoon. Op het schermpje verschijnt de verwachte naam: Marc Coucke. Witte rook. Hij ging akkoord. Ik had mijn nieuwe ploeg. Quick-Step-Davitamon", aldus Patrick Lefevere over de start van de nieuwe ploeg in Het Nieuwsblad.

Coucke

"Ik ben de dag van de proloog 2002 stiekem uit de Tour vertrokken naar Knokke op vraag van Frans De Cock van Quick-Step", klinkt het. Maar er was nog meer budget nodig en dat kwam van twee verdiepingen hoger in de befaamde Casa Lena in Knokke: Marc Coucke.

En in dezelfde Tour volgt nog een interessant telefoontje om ook de ploeg te stofferen: "Paul De Geyter deze keer. De manager van Tom Boonen. Of ik Boonen moest hebben. Hij voelde zich niet goed in zijn vel bij US Postal en die Amerikanen wilden hem voor een bepaalde som best laten gaan. Alleen: Tom was een ventje van 21, die kon dat niet betalen. Of ik iets kon regelen?”