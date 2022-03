Milaan-San Remo: Europees kampioen Colbrelli zal geen tweede monument winnen op enkele maanden tijd

Wanneer Benoot, Van Aert, Pidcock en Narvaez een gaatje hebben, is Sonny Colbrelli de enige renner die van het achterliggende groepje nog de oversteek naar voren kan maken. Uiteindelijk komt alles terug samen, op Wout van Aert na. In de sprint om de tweede plek verschalkt Colbrelli Greg Van Avermaet.

Het leek erop dat de Europese kampioen enkele maanden na zijn winst in Parijs-Roubaix opnieuw een schitterend voorjaar zou rijden maar de Italiaan moest met een bronchitis na één etappe passen in Parijs-Nice. Ook Milaan-San Remo komt nu nog te vroeg voor Colbrelli. Zijn team Bahrain Victorious laat weten dat Colbrelli nog moet herstellen van zijn ziekte.

🏥 @sonnycolbrelli is still recovering from bronchitis that kept him out of Paris-Nice and will not be racing @Milano_Sanremo #MilanoSanremo



📸 @charlylopezph pic.twitter.com/sbydU6qqfc