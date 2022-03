Moet Remco Evenepoel (voorlopig) het geweer van schouder veranderen? Laat ons vooral rustig blijven

Remco Evenepoel beleefde een moeilijke dag in de Tirreno Adriatico. En plots komt heel Vlaanderen opnieuw los in zijn commentaar.

Johan Museeuw had er meer van verwacht, Michel Wuyts had er meer van verwacht, Tom Boonen, Renaat Schotte, ... Iedereen had er meer van verwacht.

"Ik ben Remco niet en ik kon een slechte dag snel plaatsen", aldus Tom Boonen in de Podcast Wuyts & Boonen. "Hij had een slechte dag en moest lossen, dat kan gebeuren. Maar laat hem verder timmeren aan de weg."

In Het Nieuwsblad was Marc Sergeant al bezig over een mogelijke reconversie: "Misschien moet hij zijn doelen herschikken, al was het maar tijdelijk en voor het eendagswerk gaan. Wie gaat hem in eendagswedstrijden tegenhouden als hij top is?"

"Hij zal keuzes moeten de volgende jaren", aldus ook Michel Wuyts. En in het rondewerk is het nu al duidelijk: de rest van zijn carrière zal hij moeten opboksen tegen Pogacar.

Talent

Maar: het talent van Evenepoel is en blijft enorm groot. En bovendien is de zware val in Lombardije nog steeds niet helemaal verteerd.

Laat ons dus minstens tot de Vuelta wachten alvorens we een eerste, echte balans maken over Evenepoel en rondeambities. Want er is nog heel veel tijd en nog vele jaren en in het tijdrijden is hij alvast echt bij de besten.