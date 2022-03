Nu begint het écht in Vlaanderen: dit zijn onze sterren voor Nokere Koerse

Zaterdag is er nog Milaan - San Remo, maar stilaan maken we ons echt op voor het 'Vlaams voorjaar', met heel wat races op korte tijd. Woensdag is er al een eerste krachtmeting.

Nokere Koerse is stilaan een race met naam en faam die ook steeds zwaarder en zwaarder wordt, waardoor het een semiklassieker wordt. Vorig jaar was er een straf nummertje van Ludovic Robeet die uiteindelijk uit de greep van het peloton kon blijven, net als Gaudin. Veel kasseien Meer dan 25 kilometer over de kasseien, vier keer de Lange Ast en vijf keer de Nokereberg: het parcours wordt steeds aantrekkelijker rond Nokere. Favorieten dan? Als er iemand is die in dit soort koersen uit de greep van het peloton kan blijven, dan is het wel Victor Campenaerts. Komt het tot een sprint? Dan zijn er nog een aantal ferme, Belgische kleppers die zich kunnen laten zien op Nokereberg. Onze sterren: **** Campenaerts

*** Merlier - De Lie

** Tiller - Ackermann - Hofstetter

* Meeus - Van Tricht - Dupont - Vanmarcke