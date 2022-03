Roeselare rouwt: West-Vlaamse wielrenner Cedric Baekeland op zijn 28ste overleden na hartfalen

Verschrikkelijk nieuws uit de Vlaamse wielerwereld. Cedric Baekeland, een wielrenner uit Roeselare, is op zijn 28ste al van ons heengegaan. Hartfalen ligt aan de basis van zijn overlijden.

Cedric Baekeland was een wielrenner bij de elite zonder contract. Baekeland was op stage in Mallorca en is daar volgens de Krant van West-Vlaanderen overleden aan de gevolgen van hartfalen. Tragisch nieuws en uiteraard niet het eerste geval van hartfalen in de wielerwereld.

Onze redactie wenst alle vrienden en familie van Cedric Baekeland alvast bijzonder veel sterkte in deze moeilijke periode.