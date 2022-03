Tom Boonen vol lof voor Wout van Aert: "Dat pakt hij veel volwassener aan" en "Indrukwekkend, zoals verwacht"

Heel wat mensen zijn onder de indruk van Wout van Aert de voorbije weken liet zien. En ook Tom Boonen mag daarbij gerekend worden.

"Wout was zoals verwacht indrukwekkend in Parijs-Nice", aldus Tom Boonen in de podcast Wuyts & Boonen. "Hij is voor het eerst berekend bezig geweest."

"Alle krachten die je verschiet in aanloop naar de klassiekers, ben je kwijt. Dit jaar pakt hij het beter en volwassener aan, vind ik."

Twee topfavorieten

"Ik denk dat we een hele goede Wout van Aert gaan hebben in de klassiekers. Milaan - San Remo? Waarom niet, al zal hij er een sterke Pogacar tegenkomen."

"Ik verwacht er veel van, maar er zijn twee absolute topfavorieten. Dan kan alles. Als het volume aanwezig is kan voldoende rust zorgen voor meer explosiviteit richting het sprinten."