Bramati en QuickStep Alpha Vinyl zien belangrijke pion uitvallen voor Milaan-Sanremo

QuickStep moet het zaterdag in Milaan-Sanremo stellen zonder wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe zit met bronchitis en haakt af voor Milaan-Sanremo, zo laat QuickStep-Alpha vinyl weten.

"We houden van Milaan-Sanremo en kijken er elk jaar naar uit hier te starten", klinkt het bij sportdirecteur Davide Bramati. "Dit jaar zit het ons echter niet mee. Onze kansen zakken omdat we niet kunnen rekenen op Julian. We hopen dat hij snel kan herstellen.”

Fabio Jakobsen zal dan wel deelnemen. “We hebben een jonge ploeg, met ook Fabio erbij. Hij kende een uitstekend seizoen tot dusver en neemt voor het eerst deel. We horen misschien niet bij de favorieten zaterdag, maar zijn wel heel gemotiveerd."