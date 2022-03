Wout van Aert topfavoriet voor Milaan-Sanremo: "Waar gaan ze hem ooit kunnen lossen?"

Erik Zabel won van 1997 tot 2001 vier van de vijf edities van Milaan-Sanremo. Enkel in 1999 won hij niet.

Het Nieuwsblad vroeg Zabel wie zaterdag Milaan-Sanremo zal winnen. Daarover moest de Duitser niet lang nadenken.

“Wout van Aert. Hij is mijn onbetwiste topfavoriet. Dat zeg ik niet eens omdat hij razendsnel is aan de streep of omdat hij een absoluut topteam rond zich heeft”, klinkt het.

De reden is voor Zabel overduidelijk. “Heb je gezien hoe hij in de slotrit van Parijs-Nice bergop reed met de allerbesten van de wereld? Waar gaan ze deze Van Aert ooit kunnen lossen zaterdag? En daarna kom je wel bij zijn snelheid uit.”

“Want of hij nu met een select groepje naar de meet gaat of met een groot peloton, er zijn er weinigen die hem in de sprint kunnen kloppen. Van Aert kan zoveel kaarten uitspelen. Hij heeft de sleutel in handen.”