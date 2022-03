Ook Cancellara neemt dit standpunt in: meer kans voor Wout van Aert dan voor Tadej Pogačar in Milaan-Sanremo

Fabio Cancellara staat net als Wout van Aert op de erelijst van Milaan-Sanremo. Tadej Pogačar nog niet, maar daar kan zaterdag natuurlijk verandering in komen. Alhoewel.

Zijn bloedvorm - geïllustreerd met zeges in de UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico - heeft Tadej Pogačar plots gebombardeerd tot een medetopfavoriet in Milaan-Sanremo. Fabian Cancellara, de winnaar van 2008, duidt in een gesprek met VeloNews toch een andere uitgesproken topfavoriet aan.

"Pogačar gaat het interessant maken, maar voor mij wijst alles in de richting van Van Aert", verwacht Cancellara een tweede overwinning voor de Belg van Jumbo-Visma. "Ik tip eerder op Wout van Aert dan op Tadej Pogačar in Milaan-Sanremo."

ZELFDE MENING BIJ CANCELLARA EN KRISTOFF

De Zwitser zit zo op het zelfde spoor als een andere ex-winnaar, Alexander Kristoff. Die vertelde op de persbabbel van zijn ploeg ook dat Van Aert volgens hem meer kans maakt op winst in Sanremo dan Pogačar. Dat kunt u HIER nog eens lezen. De Belgische wielerliefhebber duimt alvast voor het gelijk van Cancellara en Kristoff.