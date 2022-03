Sterke man Quick-Step beticht grote concurrent van mechanische doping: "Schandalig wat daar gebeurd is"

Frans De Cock zit niet verlegen om een straffe uitspraak. Het was ook dit weekend niet anders, zo blijkt.

Frans De Cock van Quick-Step is altijd een grote fan geweest van Tom Boonen: "Er is hem veel onrecht aangedaan in zijn carrière", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Cancellara

"Hij had altijd vier keer de Ronde Van Vlaanderen verdienen te winnen, maar er is hem onrecht aangedaan in 2010."

"Het is algemeen geweten dat een sterke renner toen met een mechanisch hulpmiddel in zijn fiets heeft gewonnen. Schandalig wat daar gebeurd is", aldus nog De Cock - doelend op Fabian Cancellara.